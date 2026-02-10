Елена Рыбакина обыграла Ван Синьюй во втором круге турнира WTA-1000 в Дохе

Третья ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина уверенно вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Дохе (Катар). Спортсменка в двух сетах обыграла представительницу Китая Ван Синьюй. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:4.

Встреча теннисисток продлилась 1 час 20 минут. За это время Рыбакина сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету китаянки один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Турнир в Дохе проходит с 8 по 14 февраля. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Аманда Анисимова.