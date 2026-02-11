Мирра Андреева проиграла в третьем круге турнира в Дохе

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в третьем круге турнира WTA-1000 уступила сопернице из Канады Виктории Мбоко, занимающей в рейтинге WTA 13-е место, и не смогла выйти в четвертьфинал. Встреча соперниц продлилась 1 час 59 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7).

По ходу матча Андреева подала навылет два раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Мбоко сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

Далее Мбоко сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.