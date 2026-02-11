Теннисистка Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Дохе

Россиянка Мирра Андреева проиграла теннисистке из Канады Виктории Мбоко в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дохе и не прошла в четвертьфинал.

© m24.ru

Игра завершилась со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5) в пользу Мбоко, которая была посеяна под 10-м номером. Андреева имела 5-й номер посева.

В четвертьфинале Виктории Мбоко предстоит сыграть с победительницей матча между представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее Мирра Андреева проиграла украинке Элине Свитолиной и не прошла в четвертьфинал Australian Open. Игра завершилась со счетом 6:2, 6:4. Андреева была посеяна под 8-м номером, а Свитолина – под 12-м.