Мирра Андреева расплакалась после поражения

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла сдержать слёз после поражения от соперницы из Канады Виктории Мбоко, занимающей в рейтинге WTA 13-ю строчку, в третьем круге турнира WTA-1000 в Дохе (Катар).

По ходу матча Андреева подала навылет два раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти. Мбоко сделала пять эйсов, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16.

© Скриншот

Далее Мбоко сыграет с победительницей матча между китаянкой Чжэн Циньвэнь и представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

«Тысячник» в Дохе завершится в субботу, 14 февраля.