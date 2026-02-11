Феликс Оже-Альяссим обыграл Алексея Попырина в 1-м круге турнира ATP-500 в Роттердаме

Шестая ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим в первом круге турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) обыграл соперника из Австралии Алексея Попырина, занимающего в мировом рейтинге 50-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 7:5, 6:3.

© Чемпионат.com

По ходу матча Попырин сделал шесть эйсов, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного из двух заработанных брейк-пойнтов. Оже-Альяссим подал навылет восемь раз, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из трёх.

Далее канадский теннисист сыграет с представителем Хорватии Хамадом Меджедовичем.