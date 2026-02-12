Калинская обыграла украинку Свитолину в третьем круге теннисного турнира в Дохе

Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над украинкой Элиной Свитолиной в матче третьего круга престижного турнира категории WTA 1000 в Дохе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу 27-летней россиянки, которая не имела посева, в то время как её соперница, занимающая девятую строчку мирового рейтинга, была посеяна под седьмым номером.

В четвертьфинале Калинская встретится с чешкой Каролиной Муховой (14-й номер посева). Для россиянки, занимающей 28-е место в рейтинге WTA, это лучший результат в сезоне, в её активе четвертьфинал Australian Open 2024.

Турнир в Дохе в разные годы выигрывали россиянки Анастасия Мыскина, Мария Шарапова, Надежда Петрова и Вера Звонарева.

Ранее сообщалось, что экс-тренер сборной России выступил против участия россиян в международных соревнованиях.

