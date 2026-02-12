Тюкавин сыграл в падел с Овечкиным

Константин Тюкавин сыграл в падел с Александром Овечкиным
Нападающий футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин показал, как играет в падел с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Видео с игры футболист опубликовал в своих соцсетях.
— Падел с легендой. Рад встрече, Ови, — подписал пост в Telegram‑канале Тюкавин.
В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету 40‑летнего Овечкина 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф россиянин (996) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016). Чемпионат НХЛ ушел на 20‑дневную паузу, связанную с участием игроков лиги в Олимпийских играх.
Сезон чемпионата России по футболу возобновится 27 февраля с матча 19‑го тура между «Зенитом» и калининградской «Балтикой».
Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
