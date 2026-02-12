Швентек проиграла 52‑й ракетке мира Саккари на турнире в Дохе

Вторая ракетка мира и первая сеяная на турнире в Дохе полька Ига Швентек уступила Марии Саккари из Греции на стадии четвертьфинала.

Швентек уверенно взяла первый сет со счетом 6:2, но затем проиграла две следующие партии. Матч продолжался 2 часа 30 минут.

В полуфинале Саккари, которая сейчас занимает в рейтинге WTA 52‑ю строчку, может сыграть с россиянкой Анной Калинской, если той удастся пройти Каролину Мухову из Чехии.

WTA 1000. Qatar TotalEnergies Open. Доха. Хард. Призовой фонд — почти 4,1 миллиона долларов

Четвертьфинал

Мария Саккари (Греция) — Ига Швентек (Польша, 1) — 2:6, 6:4, 7:5