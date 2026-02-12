Рыбакина проиграла Мбоко в четвертьфинале турнира в Дохе

13-я ракетка мира Виктория Мбоко победила третью ракетку мира Елену Рыбакину в 1/4 финала в Дохе. Матч закончился со счетом 7:5, 4:6, 6:4.

19-летняя канадка второй раз вышла в полуфинал тысячника. Последний раз она играла на этой стадии WTA 1000 в Монреале. Тогда она стала чемпионкой.

Кроме того, Мбоко одержала вторую победу подряд над топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки – 4:5.

За выход в финал она поборется с Аленой Остапенко.