Рыбакина проиграла Мбоко в четвертьфинале турнира в Дохе

19-летняя Мбоко обыграла Рыбакину и второй раз вышла в полуфинал тысячника
13-я ракетка мира Виктория Мбоко победила третью ракетку мира Елену Рыбакину в 1/4 финала в Дохе. Матч закончился со счетом 7:5, 4:6, 6:4.
19-летняя канадка второй раз вышла в полуфинал тысячника. Последний раз она играла на этой стадии WTA 1000 в Монреале. Тогда она стала чемпионкой.
Кроме того, Мбоко одержала вторую победу подряд над топ-10. Теперь ее баланс против первой десятки – 4:5.
За выход в финал она поборется с Аленой Остапенко.
