Соболенко и Швентек снялись с турнира в Дубае

Первая ракетка мира Арина Соболенко и вторая ракетка мира Ига Швентек пропустят турнир в Дубае.

«Мне очень жаль, но я вынуждена сняться с турнира в Дубае. У меня особая связь с этим турниром, болельщиками и городом. К сожалению, сейчас я не чувствую себя на 100%. Надеюсь вернуться в следующем году», – написала Соболенко в своем обращении.

«С сожалением сообщаю, что не сыграю в Дубае в этом году из-за изменений в расписании. Надеюсь, что вернусь в следующем сезоне и снова выступлю на этом замечательном турнире. Увидимся в Индиан-Уэллс», – сказала Швентек.

Тысячник в Дубае пройдет с 15 по 21 февраля.