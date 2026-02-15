18-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она проиграла представительнице Канады Лейле Фернандес. Встреча завершилась со счётом 7:5, 5:7, 3:6.

© Чемпионат.com

Встреча теннисисток продлилась 2 часа 52 минуты. За это время Самсонова сделала четыре эйса, допустила пять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 13. На счету Фернандес семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Далее во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае Фернандес сыграет с представительницей Монако Джаниче Чен.