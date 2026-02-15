Австралиец де Минор стал победителем теннисного турнира в Роттердаме

Австралийский теннисист Алекс де Минор стал победителем турнира категории ATP 500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финале австралиец, получивший первый номер посева, обыграл представителя Канады Феликса Оже‑Аляссима (2) — 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 17 минут.

26‑летний австралиец выиграл одиннадцатый турнир ATP в одиночном разряде в карьере. ATP 500. ABN AMRO Open.

Роттердам, Нидерланды. Хард. Призовой фонд — более 2,4 млн евро

Финал Алекс де Минор (Австралия, 1) — Феликс Оже‑Аляссим (Канада, 2) — 6:3, 6:2