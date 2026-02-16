Российская теннисистка Александрова покинула топ‑10 рейтинга WTA

Россиянка Екатерина Александрова переместилась с 10‑го на 12‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

© Пресс-служба WTA Upper Austria Ladies Linz

Первой ракеткой России остается Мирра Андреева, занимающая в рейтинге седьмую позицию. Людмила Самсонова потеряла одну позицию и теперь идет 18‑й, Анна Калинская поднялась с 28‑й на 23‑ю строчку.

Лидирует в рейтинге WTA белоруска Арина Соболенко, второе место занимает полька Ига Швентек, замыкает тройку Елена Рыбакина из Казахстана.

Рейтинг WTA, версия от 16 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10870 очков

2 (2). Ига Швентек (Польша) — 7803

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7523

4 (5). Кори Гауфф (США) — 6423

5 (6). Джессика Пегула (США) — 5888

6 (4). Аманда Анисимова (США) — 5690

7 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4786

8 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4157

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3260

10 (13). Виктория Мбоко (Канада) — 3246

12 (10) Екатерина Александрова — 2918…

18 (17). Людмила Самсонова — 2105…

21 (21). Диана Шнайдер — 1953…

23 (28). Анна Калинская — 1780…

49 (43). Вероника Кудерметова — 1124…

74 (75). Оксана Селехметьева — 878…

83 (83). Анна Блинкова — 848 (все — Россия).