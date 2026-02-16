Бублик снялся с турнира в Дохе

Казахстанский теннисист Александр Бублик сообщил, что не примет участия в турнире категории ATP 500 в Дохе (Катар) из‑за усталости.
Турнир пройдет с 16 по 21 февраля. Бублик занимает 10‑е место в мировом рейтинге.
— Прилетел в Доху, но был вынужден сняться из‑за усталости. Увидимся в Дубае, — написал Бублик в Telegram‑канале.
Действующим победителем турнира в Дохе является россиянин Андрей Рублев, в прошлом году в финальном матче обыгравший британца Джека Дрейпера.
