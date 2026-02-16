Касаткина вышла во второй круг турнира в Дубае

61-я ракетка мира австралийская теннисистка Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала победу над Лаурой Зигемунд из Германии (52-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:3.

Матч продолжался 1 час 24 минуты. За это время Касаткина выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Зигемунд один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Дарья Касаткина сыграет с действующей чемпионкой турнира 18-летней россиянкой Миррой Андреевой.