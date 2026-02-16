Хачанов и Рублев проиграли в первом круге турнира в Дохе

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев не смогли выйти во второй круг теннисного турнира категории АТР 500 в Дохе в парном разряде.

© Матч ТВ

Российский дуэт в первом раунде уступил интернациональной паре Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, третий номер посева) со счетом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Хелиоваара и Паттен в следующем раунде сыграют с победителями противостояния Алексей Попырин/Стефанос Циципас (Австралия/Греция) — Виктор Корня/Шимон Валков (Румыния/Польша).

Qatar ExxonMobil Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд — свыше 2,8 миллиона долларов

Парный разряд

Первый круг

Харри Хелиоваара/Генри Паттен (Финляндия/Великобритания, 3) — Карен Хачанов/Андрей Рублев (Россия) — 7:5, 6:3