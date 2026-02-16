Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дохе

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче соревнований китайца Цзюнчэн Шана (261-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Цзюнчэн Шан сделал в игре один эйс, допустил две двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнт в матче.

Во втором круге турнира в Дохе Даниил Медведев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и тунисским теннисистом Ашарги Моэ.