Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дохе, где может сыграть с Циципасом
11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Дохе (Катар), обыграв в стартовом матче соревнований китайца Цзюнчэн Шана (261-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Даниил Медведев выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать три брейк-пойнта из восьми. Цзюнчэн Шан сделал в игре один эйс, допустил две двойных ошибки и не смог реализовать единственный брейк-пойнт в матче.
Во втором круге турнира в Дохе Даниил Медведев сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом и тунисским теннисистом Ашарги Моэ.
Доха-2026: Даниил Медведев переиграл Цзюнчэн Шана в первом круге, результаты, статистика, турнирная сетка, кто следующий соперник
Результаты матчей КХЛ за 16 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дохе, где может сыграть с Циципасом
Доха-2026: Даниил Медведев переиграл Цзюнчэн Шана в первом круге, результаты, статистика, турнирная сетка, кто следующий соперник
Результаты матчей КХЛ за 16 февраля 2026 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь
Даниил Медведев вышел во второй круг турнира в Дохе, где может сыграть с Циципасом