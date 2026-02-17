Александрова проиграла во втором круге турнира в Дубае

12-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова во втором круге турнира WTA-1000, проходящем в Дубае, уступила сопернице из Польши Магде Линетт, занимающей в рейтинге WTA 50-ю строчку. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 44 минуты и завершилась со счётом 2:6, 6:4, 1:6.

© Чемпионат.com

По ходу матча Александрова сделала один эйс, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. Линетт подала навылет шесть раз, допустила одну двойню ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Линетт сыграет с датчанкой Кларой Таусон, являющейся 15-й ракеткой мира и в прошлом году на этом турнире дошедшей до финала, где проиграла россиянке Мирре Андреевой.