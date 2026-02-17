Шнайдер проиграла в матче второго круга турнира в Дубае

21-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер уступила представительнице США Иве Йович, занимающей в рейтинге WTA 20-е место, в матче второго круга турнира категории WTA-1000, проходящем в Дубае (ОАЭ). Встреча спортсменок продолжалась 1 час 46 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 0:6.

По ходу матча Йович сделала два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из 14. Шнайдер подала навылет три раза, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Йович сыграет с соотечественницей Джессикой Пегулой, являющейся пятой ракеткой мира.