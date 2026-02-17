Андрей Рублёв обыграл де Йонга и вышел во второй круг на турнире ATP-500 в Дохе

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте соревнований он обыграл представителя Нидерландов Йеспера де Йонга (86-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Матч продолжался 1 час 19 минут. За это время Рублёв выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету де Йонга пять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «пятисотника» в Дохе Андрей Рублёв сыграет с 48-й ракеткой мира венгерским теннисистом Фабианом Марожаном.