Бадоса отреагировала на критику за частые отказы от турниров

Бадоса – в ответ на комментарий с критикой за то, что она часто снимается с турниров: «Потом мы удивляемся, что у игроков возникают психологические проблемы»
Паула Бадоса отреагировала на критику за отказ на тысячнике в Дубае.
Вчера Бадоса не доиграла матч второго круга против Элины Свитолиной. Испанка снялась при счете 4:6 из-за проблем с бедром.
Один из болельщиков написал в твиттере: «Бадоса так неуважительно относится к игре – нельзя же сниматься с каждого турнира».
«Ты даже не представляешь, каково это – жить с хронической травмой и все равно продолжать идти вперед. Просыпаться каждый день, не зная, как отреагирует тело, искать решения и бороться за то, что любишь, отдавая все, даже когда это безумно тяжело. Поверь, я первая, кто страдает от боли и бесконечных кошмаров, пытаясь каждый день найти выход. После всего этого каждый выход на корт – подтверждение того, что все было не зря. Так что я буду продолжать. Суть в том, чтобы пытаться, и это не изменится. Я всегда попробую еще раз. Я делаю это ради себя и своей страсти. Если есть хотя бы 1% шанс продолжать, я им воспользуюсь. Именно так я вижу и понимаю жизнь. Если вам это не нравится, вы можете не следить. Мне жаль вас разочаровывать, но я не собираюсь завершать карьеру, так что вы еще какое-то время будете меня видеть. В следующий раз просто переключите канал. На мой взгляд, единственное неуважение здесь – это открыть соцсети и читать подобные сообщения. А потом мы удивляемся и жалуемся, когда видим, что у спортсменов или просто людей возникают психологические проблемы. Но, если честно, меня уже не удивляет то количество ненависти и «экспертов», которое здесь встречается. В любом случае я хочу поблагодарить людей, которые меня поддерживают. Спасибо, что вы рядом со мной на этом пути, и простите, что вам приходится переживать эти непростые времена», – ответила Бадоса в соцсети.
Бадоса – в ответ на комментарий с критикой за то, что она часто снимается с турниров: «Потом мы удивляемся, что у игроков возникают психологические проблемы»
Уилсон о том, что Овечкина нет на Олимпиаде: «Его не хватает, было бы здорово видеть здесь и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у нее хорошие игроки»
Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он отдыхал с семьей в Дубае во время олимпийской паузы в НХЛ
Бадоса – в ответ на комментарий с критикой за то, что она часто снимается с турниров: «Потом мы удивляемся, что у игроков возникают психологические проблемы»
Уилсон о том, что Овечкина нет на Олимпиаде: «Его не хватает, было бы здорово видеть здесь и других россиян. В хоккее это самая большая страна, у нее хорошие игроки»
Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном». Он отдыхал с семьей в Дубае во время олимпийской паузы в НХЛ