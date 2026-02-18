Бадоса отреагировала на критику за частые отказы от турниров

Паула Бадоса отреагировала на критику за отказ на тысячнике в Дубае.

Вчера Бадоса не доиграла матч второго круга против Элины Свитолиной. Испанка снялась при счете 4:6 из-за проблем с бедром.

Один из болельщиков написал в твиттере: «Бадоса так неуважительно относится к игре – нельзя же сниматься с каждого турнира».