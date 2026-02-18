Алькарас откровенно рассказал о конкуренции с Синнером

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о конкуренции с итальянцем Янником Синнером.

«Думаю, присутствие Янника в сетке всегда радует. Хочется не отставать. Надеюсь, мы сможем выйти в финал. Именно ради таких моментов и работаешь, чтобы пройти в поздние раунды, независимо от того, кто победит. Конечно, я не буду врать. Когда Янник участвует в турнире, у меня гораздо больше опций выйти в финал, и это мотивирует меня показывать свой лучший уровень, день за днём ​​стремиться к тому, чтобы моё имя появилось в финале. И я надеюсь, что смогу сыграть против него, потому что именно такие матчи помогают мне по-настоящему совершенствоваться», — приводит слова Алькараса AS.

Теннисисты выступают на турнира ATP-500 в Дохе (Катар), действующим чемпионом которого является россиянин Андрей Рублёв.