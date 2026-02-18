Хачанов пробился в четвертьфинал турнира в Дохе

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов пробился в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар). Во втором круге он обыграл представителя Венгрии Мартона Фучовича. Встреча завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

© Чемпионат.com

Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 1 минуту. За это время Фучович сделал шесть эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести. На счету Хачанова семь подач навылет, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Сетку турнира в Дохе возглавляет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. В Дохе также выступают россияне Даниил Медведев (4) и Андрей Рублёв (5). Они могут встретиться друг с другом в четвертьфинале.