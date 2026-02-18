Медведев проиграл Циципасу

11-я ракетка мира россиянин Даниил Медведев не смог выйти в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе (Катар), проиграв в матче второго круга греку Стефаносу Циципасу (33-е место в рейтинге АТР) со счётом 3:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 18 минут. За время матча Циципас выполнил четыре подачи навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать два брейк-пойнта из семи за матч. Медведев сделал в игре три эйса, допустил четыре двойных ошибки и не заработал за матч ни одного брейк-пойнта.

В четвертьфинале турнира в Дохе Циципас сыграет с победителем встречи между российским теннисистом Андреем Рублёвым и венгром Фабианом Марожаном.