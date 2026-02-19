Президент Федерации тенниса России отметил прогресс Мирры Андреевой

Российская теннисистка Мирра Андреева избавилась от психологической усталости, которая была в прошлом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"В прошлом году у нее были явные перегрузки, и из-за этого присутствовала психологическая усталость. От этого она избавилась, и сейчас идет формирование. Наверх легко забираться и гораздо сложнее там удержаться", - сказал Тарпищев.

В среду Андреева обыграла румынку Жаклин Кристиан в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу Андреевой (5-й номер посева). В четвертьфинале россиянка сыграет против представительницы США Аманды Анисимовой (7).