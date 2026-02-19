Американец Тьен поделился ожиданиями от игры в паре с Медведевым

Тьен о том, что сыграет в паре с Медведевым в Индиан-Уэллс: «Немного странно будет видеть его на своей стороне корта»
23-я ракетка мира Лернер Тьен поделился ожиданиями от игры в паре с Даниилом Медведевым на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс.
«Мы часто играли, поэтому немного странно будет видеть его на своей стороне корта, но, думаю, это будет очень весело. Мы оба заставляем соперников много работать – это приводит к длинным розыгрышам, затяжным геймам и сетам. Мы вроде бы знаем, чего ожидать друг от друга, сюрпризов почти нет, но все равно наши очные встречи всегда проходят тяжело».
Также Тьен ответил на вопрос, как оказался в паре с Медведевым. Американец рассказал, что это была идея Томаса Юханссона, который связался с ним и предложил сыграть.
Турнир в Индиан-Уэллс стартует 4 марта.
