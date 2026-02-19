$76.1590.27

Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного турнира в Дубае

Sports.ru

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного тысячника в Дубае.

Россиянка и немка вышли в полуфинал парного турнира в Дубае
© Sports.ru

Сегодня 41-летняя россиянка и 37-летняя немка обыграли Сторм Хантер и Катерину Синякову – 7:6(4), 6:4. В первом сете они отыграли подачу на сет при счете 4:5.

Следующими соперницами Звонаревой и Зигемунд станут Жаклин Кристиан и Елена Габриэла Рузе или Хаоцзин Чжань и Клара Таусон.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости