Россиянка и немка вышли в полуфинал парного турнира в Дубае

Звонарева и Зигемунд вышли в полуфинал парного турнира в Дубае
Вера Звонарева и Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного тысячника в Дубае.
Сегодня 41-летняя россиянка и 37-летняя немка обыграли Сторм Хантер и Катерину Синякову – 7:6(4), 6:4. В первом сете они отыграли подачу на сет при счете 4:5.
Следующими соперницами Звонаревой и Зигемунд станут Жаклин Кристиан и Елена Габриэла Рузе или Хаоцзин Чжань и Клара Таусон.
