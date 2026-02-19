Россиянка и немка вышли в полуфинал парного турнира в Дубае

Вера Звонарева и Лаура Зигемунд вышли в полуфинал парного тысячника в Дубае.

Сегодня 41-летняя россиянка и 37-летняя немка обыграли Сторм Хантер и Катерину Синякову – 7:6(4), 6:4. В первом сете они отыграли подачу на сет при счете 4:5.

Следующими соперницами Звонаревой и Зигемунд станут Жаклин Кристиан и Елена Габриэла Рузе или Хаоцзин Чжань и Клара Таусон.