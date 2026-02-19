Рублев обыграл Циципаса и вышел в полуфинал турнира в Дохе
Россиянин Андрей Рублев обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинале турнира серии ATP 500 в Дохе.
Российский теннисист, посеянный на турнире под пятым номером, в четверг одержал победу в двух сетах — 6:3, 7:6 (7:2). Соперники провели на корте 1 час 36 минут. Счет личных встреч стал 7:6 в пользу россиянина.
Далее действующий чемпион соревнований сыграет с соотечественником Кареном Хачановым (7) или испанцем Карлосом Алькарасом (1).
ATP 500. Qatar ExxonMobil Open. Доха. Хард. Призовой фонд — 2,8 миллиона долларов
Четвертьфинал
Андрей Рублев (Россия, 5) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:3, 7:6 (7:2)