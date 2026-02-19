Хачанов уступил Алькарасу на турнире ATP-500 в Дохе

Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP 500 в Дохе (Катар).
Хачанов, получивший седьмой номер посева, в четвертьфинале проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа 27 минут. Следующим соперником первой ракетки мира будет еще один россиянин Андрей Рублев.
ATP 500. Qatar ExxonMobil Open. Доха. Хард.
Призовой фонд — 2,8 миллиона долларов
Четвертьфинал
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Карен Хачанов (Россия, 7) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:3
