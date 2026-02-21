Алькарас стал чемпионом «пятисотника» в Дохе

Лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас стал победителем турнира серии ATP-500, проходившего в Дохе. В финальном матче он переиграл француза Артюра Фиса – 6:2, 6:1.

Поединок продлился 52 минуты. За это время испанец пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и использовал пять брейк-пойнтов из семи. Его соперник не выполнил ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и не заработал ни одного брейк-пойнта.

На пути к финалу Алькарас последовательно обыграл двух россиян: в четвертьфинале он взял верх над Кареном Хачановым, а в полуфинале оказался сильнее Андрея Рублёва.

Для 22-летнего испанца этот трофей стал 26-м в профессиональной карьере и вторым в сезоне-2026. Ранее в этом году он уже побеждал на Открытом чемпионате Австралии.