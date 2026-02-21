Пегула взяла четвертый тысячник в карьере

Пятая ракетка мира Джессика Пегула победила Элину Свитолину в финале турнира в Дубае. Матч закончился со счетом 6:2, 6:4.

Для американки это четвертый титул на тысячнике в карьере. Она также чемпионка WTA 1000 в Гвалалахаре-2022, Монреале-2023 и Торонто-2024.

В целом Пегула завоевала десятый титул на уровне тура и первый с июня 2025-го. Теперь ее статистика в финалах – 10:11.

Кроме того, она одержала 30-ю победу над соперницей из топ-10 при 38 поражениях.