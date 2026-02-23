Томас Мартин Этчеверри стал победителем турнира ATP-500 в Рио-де-Жанейро

Сегодня, в ночь с 22 на 23 февраля, состоялся финальный матч за титул на турнире категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). В нём приняли участие 68-я ракетка мира 28-летний чилийский теннисист Алехандро Табило и 51-й номер рейтинга ATP 26-летний аргентинец Томас Мартин Этчеверри. Победу в матче и соревновании в трёх сетах одержал представитель Аргентины. Счёт — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4.

Теннисисты провели на корте 3 часа 6 минут. В рамках матча Этчеверри выполнил 14 эйсов, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. Табило 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных.

Турнир в Рио-де-Жанейро проходил с 16 по 22 февраля. Чемпионом данного соревнования в прошлом году является аргентинский теннисист Себастьян Баэс.