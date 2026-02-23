Андреева потеряла одну позицию в рейтинге WTA

Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

© Соцсети

В версии рейтинга от 23 февраля Андреева занимает 8‑ю строчку, ранее она была 7‑й. Россиянка пропустила вперед себя итальянку Жасмин Паолини.

Еще одна российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 12‑й на 11‑ю строчку списка.

Возглавляет рейтинг WTA по‑прежнему представительница Белоруссии Арина Соболенко, далее располагаются Ига Швёнтек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан).

Рейтинг WTA от 23 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 675

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7 588

3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7 253

4 (4). Кори Гауфф (США) — 6 803

5 (5). Джесссика Пегула (США) — 6 768

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6 070

7 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4 047

8 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4 001

9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3 845

10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3 214

11 (12). Екатерина Александрова — 2 918…

19 (18). Людмила Самсонова — 2 050…

21 (21). Диана Шнайдер — 1 953…

23 (23). Анна Калинская — 1 813…

54 (49). Вероника Кудерметова — 1 089…

76 (74). Оксана Селехметьева — 878…

84 (83). Анна Блинкова — 848…

88 (104). Анастасия Захарова (все — Россия) — 819.