Андреева потеряла одну позицию в рейтинге WTA
Российская теннисистка Мирра Андреева опустилась на одну строчку в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
В версии рейтинга от 23 февраля Андреева занимает 8‑ю строчку, ранее она была 7‑й. Россиянка пропустила вперед себя итальянку Жасмин Паолини.
Еще одна российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась с 12‑й на 11‑ю строчку списка.
Возглавляет рейтинг WTA по‑прежнему представительница Белоруссии Арина Соболенко, далее располагаются Ига Швёнтек (Польша) и Елена Рыбакина (Казахстан).
Рейтинг WTA от 23 февраля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 10 675
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 7 588
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) — 7 253
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6 803
5 (5). Джесссика Пегула (США) — 6 768
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 6 070
7 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 4 047
8 (7). Мирра Андреева (Россия) — 4 001
9 (9). Элина Свитолина (Украина) — 3 845
10 (10). Виктория Мбоко (Канада) — 3 214
11 (12). Екатерина Александрова — 2 918…
19 (18). Людмила Самсонова — 2 050…
21 (21). Диана Шнайдер — 1 953…
23 (23). Анна Калинская — 1 813…
54 (49). Вероника Кудерметова — 1 089…
76 (74). Оксана Селехметьева — 878…
84 (83). Анна Блинкова — 848…
88 (104). Анастасия Захарова (все — Россия) — 819.