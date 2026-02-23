Россиянка Селехметьева вышла во второй круг теннисного турнира в Остине

Российская теннисистка Оксана Селехметьева пробилась во второй круг турнира категории WTA 250 в Остине.

Селехметьева в матче первого раунда обыграла американку Алисию Паркс со счетом 6:4, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты.

Следующей соперницей 23‑летней россиянки будет победительница матча Анна Бондарь (Венгрия, 6‑й номер посева) — Камилла Рахимова (Узбекистан).

WTA 250. ATX Open. Остин (США). Хард. Призовой фонд — более 283 тысяч долларов

Первый круг

Оксана Селехметьева (Россия) — Алисия Паркс (США) — 6:4, 3:6, 6:3