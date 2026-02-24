11-я ракетка мира Даниил Медведев рассказал об особенностях игры против левшей.

«Мне всегда было интересно, как они себя чувствуют в матчах против нас. С одной стороны, если спросить всех правшей, они, наверное, скажут: «Должно быть здорово быть левшой». Почему? Потому что почти всегда вы играете против правшей и привыкаете. А мы играем с левшами гораздо реже. Я считаю, что им тоже тяжело. В некотором смысле для них это даже недостаток, потому что они играют против правшей чаще, чем мы против них».

Также россиянин рассказал о тактике против леворуких теннисистов.

«Я могу достаточно долго объяснять, но главная цель – использовать слайс и направлять мяч под их бэкхенд. Они будут стараться сделать то же самое. В любой игре они пытаются сделать больше брейков. В таких матчах тот, кто первым сделает брейк, как правило, выигрывает».

В первом круге пятисотника в Дубае он встретится с левшой Шаном Цзюньчэном.