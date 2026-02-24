18-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал о работе над изменениями в игре.

– Начало было непростое, но все начинает работать. Постепенно я учусь доверять себе, лучше реализовывать прошлые наработки и пробовать новые вещи.

Мой игровой стиль становится более агрессивным. Я увереннее играю с бэкхенда, чаще иду к сетке, лучше подаю, меняю направление ударов. Понемногу начинаю контролировать розыгрыши, добавлять вариативность, набираю силу – все это приносит результат.

– А как такие изменения влияют на твою уверенность?

– Конечно, это придает уверенности. Когда внедряешь новые элементы, сначала они не всегда работают, иногда приходится жертвовать матчами ради экспериментов. Но со временем видишь результат – доверие к новому стилю растет. Я учусь действовать более спокойно и эффективно.

– Только ты и твоя команда по-настоящему понимаете, насколько сложен этот переходный период. Нужно полностью доверять своей команде.

– Честно говоря, мы не обсуждаем все эти вещи подробно, но очевидно, что Марат [Сафин] – тот человек, которому я доверяю. Он уверен в своих решениях. Он говорит: «Мы делаем вот так, результат увидишь сам». Я следую его совету. Марат всегда прав.