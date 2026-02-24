Медведев вышел во второй круг турнира в Дубае

11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в двух сетах обыграл соперника из Китая Цзюнчэна Шана, занимающего в рейтинге ATP 262-е место, и вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае. Встреча спортсменов продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

По ходу матча Медведев сделал девять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх. Шан ни разу не подал навылет, не допустил двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Следующим соперником Медведева станет швейцарец Стэн Вавринка, занимающий в рейтинге ATP 99-е место.