Карен Хачанов: «Дом – Москва, и она всегда им будет»
Карен Хачанов поделился тем, что считает Москву своим домом.
– В Дубае действительно домашний турнир для тебя – жена, семья, все тренеры здесь. Так и чувствуется? Это дом?
– Ну, как сказать... Конечно, я сейчас здесь живу, я здесь резидент. Само собой, дом – Москва, и она всегда им будет. Но на данный момент я вижу очень много людей из Армении, из России, из Казахстана, то есть из стран СНГ, которые приехали.
Сейчас в России нет турниров, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, кроме выставочного турнира, поэтому людям нравится. Они приезжают отдохнуть и получить полезное с приятным, – рассказал Хачанов «Больше!».
