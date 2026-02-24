Карен Хачанов поделился тем, что считает Москву своим домом.

– В Дубае действительно домашний турнир для тебя – жена, семья, все тренеры здесь. Так и чувствуется? Это дом?

– Ну, как сказать... Конечно, я сейчас здесь живу, я здесь резидент. Само собой, дом – Москва, и она всегда им будет. Но на данный момент я вижу очень много людей из Армении, из России, из Казахстана, то есть из стран СНГ, которые приехали.

Сейчас в России нет турниров, ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, кроме выставочного турнира, поэтому людям нравится. Они приезжают отдохнуть и получить полезное с приятным, – рассказал Хачанов «Больше!».