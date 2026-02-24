Алексей Попырин пробился во второй круг «пятисотника» в Дубае, обыграв Майхшака

47-я ракетка мира австралийский теннисист Алексей Попырин вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал волевую победу над представителем Польши Камилем Майхшаком (56-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 6:3, 7:5.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. За это время Попырин выполнил 10 подач навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Майхшака четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Во втором круге «пятисотника» в Дубае Алексей Попырин сыграет с победителем матча Якуб Меншик (Чехия) — Хуберт Хуркач (Польша).