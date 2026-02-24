Россиянка Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Остине

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира категории WTA 250 в Остине.

Блинкова в матче первого раунда проиграла американке Иве Йович со счетом 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Следующей соперницей Йович будет победительница матча Винус Уильямс (США) — Айла Томлянович (Австралия).

WTA 250. ATX Open. Остин (США). Хард. Призовой фонд — более 283 тысяч долларов

Первый круг

Ива Йович (США, 2) — Анна Блинкова (Россия) — 6:3, 6:4