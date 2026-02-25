Медведев призвал внести изменения в мировой теннис

Первая ракетка России Даниил Медведев на пресс-конференции в Дубае предложил реформировать календарь Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), оставив рейтинговые очки только за турниры Большого шлема и серии «Мастерс».

«В целом, я бы сказал, что нужно оставить четыре турнира Большого шлема и 11 турниров серии «Мастерс». Остальные турниры можно сделать без рейтинговых очков. В прошлом году я участвовал в семи турнирах подряд. Нужно ли было это делать? Нет. Если бы там не было очков, решение было бы проще. Но этого никогда не произойдет, потому что есть лицензии, и у ATP не хватит денег, чтобы их все выкупить», — сказал Медведев.

24 февраля спортсмен вышел во второй круг турнира ATP 500 в Дубае, где он одержал победу над китайцем Шан Цзюньчэна со счетом 6:1, 6:3. Призовой фонд соревнований превышает 3,3 млн долларов. В следующей встрече соперником Медведева станет швейцарец Стэн Вавринка, который проводит заключительный сезон в карьере.