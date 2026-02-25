Хачанов не прошел в четвертьфинал турнира в Дубае

Россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Дженсону Бруксби в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу американца, выступающего без номера посева на этом турнире. Хачанов имел 7-й номер посева. В четвертьфинале Бруксби сыграет с россиянином Даниилом Медведевым (3-й номер посева).

29-летний Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP. На счету россиянина 7 побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2022) и Открытого чемпионата Австралии (2023). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Бруксби 25 лет, он является 49-й ракеткой мира. Американец выиграл 1 титул ATP в одиночном разряде. Лучшим результатом для теннисиста на турнирах Большого шлема стал выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2021 году.

Турнир в Дубае относится к категории ATP 500 и проводится на покрытии "хард". Он завершится 28 февраля. Его общий призовой фонд составляет $3,3 млн. Действующим победителем турнира является грек Стефанос Циципас. Из россиян его выигрывали Аслан Карацев (2021), Андрей Рублев (2022) и Даниил Медведев (2023).