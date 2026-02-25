Медведев впервые за год с лишним обыграл чемпиона ТБШ

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев впервые с турнира ATP-500 в Роттердаме-2025 (387 дней назад) обыграл чемпиона турниров «Большого шлема». Об этом сообщает OptaAce. Сегодня, 25 февраля, россиянин во втором круге «пятисотника» в Дубае одержал победу над трёхкратным победителем мэйджоров швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 6:2, 6:3.

Предыдущую победу над чемпионом ТБШ Медведев одержал в Роттердаме также над Вавринкой (6:7 (8:10), 6:4, 6:1).

В четвертьфинале соревнований в Дубае соперником Медведева станет американец Дженсон Бруксби, который во втором круге оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.