Рублев 6-й раз в карьере вышел в 1/4 финала в Дубае
Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дубае, обыграв во втором круге Юго Эмбера – 6:4, 6:7(5), 6:3.
Для Рублева это третий четвертьфинал в этом году и второй подряд (2:0) – на прошлой неделе россиянин дошел до полуфинала на пятисотнике в Дохе. Это также 85-й полуфинал в его карьере.
В Дубае Рублев играет седьмой раз – с 2021 по 2024-й он каждый год доходил минимум до полуфинала, а в 2022-м стал чемпионом. В прошлом году россиянин пропустил этот турнир после того, как в 2024-м был дисквалифицирован за срыв на линейного судью.
Дальше Рублев встретится с Джеком Дрэйпером или Артуром Риндеркнешем.
