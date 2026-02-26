Медведев вышел в полуфинал турнира в Дубае

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В четвертьфинале он обыграл американца Дженсона Бруксби (49-й в рейтинге) со счётом 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Бруксби ни одного эйса, две двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

За выход в финал соревнования в Дубае Медведев поспорит с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Иржи Легечка (Чехия).