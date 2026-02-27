Медведев вышел в финал турнира в Дубае

Медведев вышел в финал теннисного турнира в Дубае, где может сыграть с Рублевым
Российский теннисист Даниил Медведев стал первым финалистом турнира категории ATP 500 в Дубае.
В полуфинале россиянин, получивший третий номер посева, обыграл канадца Феликса Оже‑Аляссима со счетом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.
Следующим соперником Медведева будет победитель матча Андрей Рублев (Россия, 5) — Таллон Грикспур (Нидерланды).
ATP 500. Dubai Duty Free Tennis Championships. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд — более 3,3 миллиона долларов
Полуфинал
Даниил Медведев (Россия, 3) — Феликс Оже‑Аляссим (Канада, 1) — 6:4, 6:2
