Медведев без игры в финале победил на турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев без игры в финале стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

© Global look

В решающем матче спортсмен должен был сыграть с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором. Голландец снялся с матча из-за травмы, и титул достался Медведеву.

«Не так я хотел выигрывать финал. Надеюсь, травма у Таллона Грикспора не такая страшная, желаю ему скорейшего восстановления», — написал Медведев в своем аккаунте в соцсети X.

Этот титул стал 23-м в карьере 30-летнего Даниила Медведева и вторым в нынешнем сезоне. Он занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннистов-профессионалов (ATP).