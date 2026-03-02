Фонсека победил на выставочном турнире в США

38-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека одержал победу на выставочном турнире MGM Slam, который прошёл в Лас-Вегасе (США) в воскресенье, 1 марта. Матчи проходили в формате супер-тай-брейков до 10 очков.

По ходу турнира 19-летний Фонсека провёл три матча. Он обыграл француза Гаэля Монфиса (10:6), казахстанца Александра Бублика (10:3) и американца Райлли Опелку (10:6, 7:10, 10:5).

В эти дни стартовала квалификация турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США). Матчи основной сетки пройдут с 4 по 15 марта, Жоао Фонсека не попадёт в список сеяных теннисистов и начнёт турнир с первого круга.