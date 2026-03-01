Даниил Медведев: «Знаю, что когда показываю свой лучший теннис, у меня есть шансы взять любой титул»

Даниил Медведев оценил свои шансы на титулы «Мастерсов» и «Больших шлемов».

– 29 месяцев, ноль титулов. И тут пять месяцев, и три трофея завоевал. Чья это магия: твоя, усердной работы, новой команды?

– Это магия всего вместе, потому что все относительно. Если брать последние 12 месяцев, до титулов, то там все было очень скромно. Но если брать вот все 29,

там было там и финал «Большого шлема», и финал Индиан-Уэллс [в 2024-м], полуфинал Майами [тоже в 2024-м], что, в принципе, можно сравнивать с титулами, которые я сейчас выиграл. Даже, наверное, в лучшую сторону. Выбрал бы я я лучше финал Australian Open в этом году или взять два титула, которые у меня есть? Мне бы пришлось сильно подумать. Но такого в теннисе не бывает, поэтому стараемся делать свой максимум (улыбается).

С новой командой все работает хорошо. Стараемся над какими-то вещами работать. Подача, как мне кажется, стала лучше, а подача – это все равно, наверное, самый важный элемент в теннисе. Это дает какой-то дополнительной уверенности. Поэтому титулы брать приятно.

Я всегда любил брать титулы, скажем так, к этому привык. Поэтому то, что было до того, как я их не брал долгое время, было необычно. Надеюсь, что смогу продолжать брать и более серьезные, и такие же титулы ATP 500, 250. Вообще все (улыбается).

– Два титула в этом сезоне уже есть, ATP 250. Ты сейчас третий в чемпионской гонке. Что дальше? «Мастерс», «Шлем» готов дерзать?

– Нужно делать свой максимум. Потому что дальше, в принципе, будут только «Мастерсы»: Индиан-Уэллс, Майами, Монте-Карло, Мадрид, Рим. Потом «Ролан Гаррос». Шансов выиграть ATP 500 или 250 не будет – думаю, вряд ли буду добавлять туда какие-то турниры, неважно, с какими результатами. Знаю, что когда я показываю свой лучший теннис, как это было в Дубае или Брисбене, то у меня есть шансы взять любой титул.

Потому что каждый матч – это отдельная история, и чем лучше я буду этот каждый матч играть, тем больше у меня будет шансов доходить далеко по сетке и быть в полуфинал-финалах. А там уже титул вот-вот.

Это то, что я постараюсь сделать. Посмотрим, смогу ли я вообще попасть в Индиан-Уэллс. Ничего неизвестно. Но если попаду, надеюсь, смогу хорошо играть, – поделился россиянин с «Больше!».

Напомним, россиянин сейчас находится в Дубае, где закрыто воздушное пространство в связи с атаками Ирана на военные базы США. «Мастерс» в Индиан-Уэллс стартует 4 марта.