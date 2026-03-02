Медведев и Рублев не могут вылететь из Дубая из-за обострения на Ближнем Востоке

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев не могут улететь из ОАЭ из-за эскалации на Ближнем Востоке.

Так, после победы на турнире категории ATP-500 в Дубае Медведев должен был отправиться на «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Полуфиналист ATP-500 Андрей Рублев, финалист Таллон Грикспор и участники парного решающего матча Харри Хелиовара, Анри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич также не могут покинуть эмират.

— Закрыто воздушное пространство, естественно — никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно же, надолго это или нет. Поэтому просто ждем, что будет в ближайшие часы, дни. Они постепенно продлевают закрытие аэропорта, — заявил Медведев в беседе с Championat.com.

Россиянка Гулия, которая должна была вылететь из Дубая в Тбилиси, рассказала, как пассажиров кормили в аэропорту после отмены рейсов из-за взрывов. По словам женщины, им дали на обед три финика.

1 марта авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила вылеты в Дубай и обратно, запланированные на 2 марта. Также об ограничениях сообщила авиакомпания «Победа». Авиакомпания «Аэрофлот» также отменила все рейсы в Дубай и Абу-Даби на 1 марта из-за временных ограничений на использование воздушного пространства ОАЭ.